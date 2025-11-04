Новини
Заведенията против Бюджет 2026: Не може дефицитът да се покрива за наша сметка  
Автор: Велизара Ангелова 20:42Коментари (0)7
© Сдружение на заведенията
Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България изразяват несъгласието си с така предложения държавен бюджет за 2026 г.

Представяме Ви цялата позиция:

В момент, в който бизнесът очаква подкрепа от държавата с изненада виждаме само нови рестрикции към него.

Вече бяхме наясно с повишаването на минималната работна заплата. Но сме изненадани от предложените повишени осигуровки с 2% и увеличението на данък дивидент от 5% на 10%.

Повдига се темата за задължително ползване на т. нар. СУПТО и очакваме скоро да се поиска нова смяна на касовите апарати, което ще струва милиони на бизнеса.

В същото време са налице ограничения за бизнеса да повиши цените си, въпреки нарастващите разходи.

Считаме това за крайно нередно и несправедливо. Надутата държавна администрация с нереално високи заплати се издържа от нашите данъци. В същото време ние ставаме неконкурентноспособен работодател в сравнение с държавата, която освен, че не ни помага, ни товари с нови и нови финансови и административни тежести. Стигнахме до там не да мислим как да се борим с конкурентите си от други туристически държави, а със собствената си!

Разбираме необходимостта от поддържането на определен дефицит, поне на книга, заради приемането на еврото, но не сме съгласни това да става само за наша сметка.

Българският бизнес не е бездънна каца, от която само да се гребе! Той има нужда, ако не да му се помага, поне да не бъде чупен.

С оглед на гореизброеното настояваме експериментите на наш гръб да спрат и между първо и второ четене на Законопроекта посочените промени да бъдат изтеглени.

