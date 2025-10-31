Новини
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:43
©
Ричард Алибегов - председател на Българската асоциация на заведенията
През последните дни се разрази необяснима за нас истерия около посрещането на Новогодишната нощ в заведенията и преминаването от лев към евро на 1 януари.

Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България категорично заявяват, че не виждат проблем, а ако има такъв, той е изкуствено създаден.

Българският туризъм и заведенията в частност имат много проблеми, свързани с данъчна система, липса на държавни регулации, неравнопоставеност в сравнени с конкурентните ни пазари. Но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях.

Още повече, че правилата са ясно разписани и никой няма повод за притеснение.

"В периода на двойно обращение (януари 2026 г.) при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове. Търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция“, пише на сайта evroto.bg.

Така че настойчиво молим да не се създава излишна паника. Това вреди на бизнеса, оттам на икономиката и на държавата като цяло.

Ако все пак има останали някакви съмнения и някой неразбрал, настояваме Министерството на туризма да организира мащабна глобална среща за бранша до средата на месец декември, на която допълнително да бъдат разяснени евентуални спорни въпроси.

