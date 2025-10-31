ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях
Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България категорично заявяват, че не виждат проблем, а ако има такъв, той е изкуствено създаден.
Българският туризъм и заведенията в частност имат много проблеми, свързани с данъчна система, липса на държавни регулации, неравнопоставеност в сравнени с конкурентните ни пазари. Но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях.
Още повече, че правилата са ясно разписани и никой няма повод за притеснение.
"В периода на двойно обращение (януари 2026 г.) при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове. Търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция“, пише на сайта evroto.bg.
Така че настойчиво молим да не се създава излишна паника. Това вреди на бизнеса, оттам на икономиката и на държавата като цяло.
Ако все пак има останали някакви съмнения и някой неразбрал, настояваме Министерството на туризма да организира мащабна глобална среща за бранша до средата на месец декември, на която допълнително да бъдат разяснени евентуални спорни въпроси.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1634
|предишна страница [ 1/273 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: