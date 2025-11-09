ЗАРЕЖДАНЕ...
|Затягат се условията за пенсиониране
Въпреки че тази седмица работодателите провалиха обсъждането на трите бюджетни закона в Националния съвет за тристранно сътрудничество поради това, че кабинетът им даде проектите 24 часа преди заседанието, последният вариант за бюджет на ДОО все още не е публикуван за обществено обсъждане, а то по закон не може да е по-кратко от 14 дни, пише Сега.
Средният брой на пенсионерите за 2026 г. се очаква да нарасне до около 2 066 700 лица, с около 7000 души повече спрямо заложеното в закона за бюджета на ДОО за 2025 г., показват прогнозите на НОИ,споделени от Pariteni.bg. Финансовият ефект на увеличението се измерва като 35,8 млн. евро допълнително. Това ще е и най-големият брой пенсионери от 2020 г. насам.
Експертите посочват две основни причини за тази тенденция, започнала преди две години. Едната са серията промени в Кодекса за социално осигуряване, с които за действителен стаж започнаха да се признават и периодите на наборна служба и политическа репресия, а също се даде възможност и да се откупуват до три години.
Действителният стаж - по-тясно понятие от осигурителния стаж, който се ползва при обикновените пенсии, е от значение за отпускането на пенсии по чл. 68, ал. 3 от КСО. Това са случаите, когато хората нямат необходимия стаж за пенсиониране и затова чакат до навършване на 67-годишна възраст. Изискването за стаж в тези случаи е 15 г., но всъщност с промените падна под 12 г.
Действителен стаж се изисква и за пенсии за инвалидност поради общо заболяване. Разширяването на периодите, които се зачитат за действителен стаж, води до увеличение в броя на правоимащите лица, обясняват от НОИ. Другата причина за увеличаване на пенсионерите са промените от началото на 2023 г. в начина на определяне на трайно намалена работоспособност (наредбата за медицинската експертиза).
За всички останали (без сектор "Сигурност" и първа и втора категория труд) възрастта и стажът продължават да се увеличават и догодина, като ще бъдат 62 г. 6 м. възраст и 36 г. 10 м. стаж за жените, а за мъжете - 64 г. 9 м. възраст и 39 г. 10 м. стаж. При жените и двете условия се завишават с два месеца, а при мъжете възрастта расте с един месец, докато стажът - с два.
Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2026 г. се предвижда да достигне 541,20 евро. Номиналното нарастване е 8,5 на сто при среден размер в закона за бюджета на ДОО за 2025 г. от 498,61 евро, но тук влияние оказва не само осъвременяването, а и по-високия размер на новоотпуснатите пенсии. Очаква се реален ръст на пенсиите от 4,8 на сто, при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация по хармонизирания индекс на потребителските цени от 3,5 на сто, пише в доклада към проекта на бюджета. Засега за швейцарското правило се знае, че ще даде между 7 и 8 на сто осъвременяване от 1 юли.
Брутният коефициент на заместване на дохода (съотношението между средната пенсия и средния брутен доход) за 2026 г. се очаква да бъде 53,1 на сто, а нетният коефициент на заместване - съотношението към чистия доход, се очаква да достигне 69,1%. За сравнение, в бюджета на ДОО за 2025 г. бе предвидено двата ключови показателя да са съответно 53,6 на сто и 69%.
