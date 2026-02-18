Сподели close
Затвориха магистрала "Тракия" в района на Бургас. За това съобщиха първи шофьори.

Причината е тежката зимна обстановка. Припомняме, че по-рано ви съобщихме, че в района има силен вятър и не е почистено. 

В района на 333 км около Карнобат аутобанът е блокиран от аварирали тирове. 

Официално от АПИ съобщиха: Забранява се движението за всички МПС по АМ "Тракия" в двете посоки между Бургас и Зимница, поради снегонавявания и силно ограничена видимост.

Снимката е от рано тази сутрин.