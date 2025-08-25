Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Затворени летища, училища и масова евакуации, Виетнам се подготвя за най-мощната буря за тази година
Автор: Николина Александрова 09:10Коментари (0)46
©
Тайфунът Каджики, с пориви до 166 км/ч (103 мили/ч) в морето, се намира на около 110 км (68 мили) от северната част на централното крайбрежие на Виетнам и се очаква да достигне сушата в понеделник (25 август) следобед, съобщава метеорологичната служба на страната, предава Reuters.

"Това е изключително опасна бързо движеща се буря“, заявява правителството в изявление в неделя вечерта, предупреждавайки, че Каджики ще донесе проливни дъждове, наводнения и свлачища.

С дълго крайбрежие, излизащо към Южнокитайско море, Виетнам е податлив на бури, които често са смъртоносни и предизвикват опасни наводнения и кални свлачища.

Прогнозира се, че Каджики ще удари провинции, които са по-малко индустриализирани от района, засегнат миналата година от тайфуна Яги, който отне живота на около 300 души и причини имуществени щети за около 3,3 милиарда долара.

Прогнозира се, че бурята ще се придвижи навътре в сушата през Лаос и северна Тайланд.

Виетнамското правителство съобщи в понеделник, че около 30 000 души са били евакуирани от крайбрежните райони.

Повече от 16 500 войници и 107 000 паравоенни са мобилизирани, за да помогнат с евакуацията и да бъдат в готовност за търсене и спасяване, съобщава правителството.

Властите съобщават, че над половин милион души ще бъдат евакуирани.

Две летища в провинциите Тхан Хоа и Куанг Бинь са затворени, според Гражданската авиационна администрация на Виетнам. Vietnam Airlines и Vietjet са отменили десетки полети от и до района в неделя и понеделник.

В неделя тайфунът Каджики заобиколи южния бряг на китайския остров Хайнан, докато се движеше към Виетнам, принуждавайки град Саня на острова да затвори бизнеса и обществения транспорт.

Най-южната провинция на Китай понижи степента на тревога за тайфуна и извънредното положение в понеделник сутринта, но предупреди за силни дъждове и изолирани бури в градовете в южната част на Хайнан.

Метеорологичната служба на провинция Хайнан заяви, че очаква времето да се подобри до понеделник вечер.

Още по темата: общо новини по темата: 1273
24.08.2025 »
24.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
предишна страница [ 1/213 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
20:06 / 23.08.2025
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
13:57 / 23.08.2025
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
11:34 / 24.08.2025
Бабата на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг: Няма подобрение в състоянието му
Бабата на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг: Няма подобрение в състоянието му
10:34 / 23.08.2025
Шофьори се оплакват от неравности около разделителните колчета в Кресненското дефиле: Предстои ли ремонт на трасето?
Шофьори се оплакват от неравности около разделителните колчета в Кресненското дефиле: Предстои ли ремонт на трасето?
14:16 / 23.08.2025
Експерт по пътна безопасност: Може би вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие
Експерт по пътна безопасност: Може би вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие
20:16 / 23.08.2025
Неизправността на този сензор в автомобила може сериозно да повлияе на работата на двигателя
Неизправността на този сензор в автомобила може сериозно да повлияе на работата на двигателя
22:53 / 23.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
Шарка по животни в Пловдивско
Лято 2025
Матури 2025
Катастрофи в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: