Засилено полицейско присъствие на ГКПП-тата този укинед 

© От днес до неделя включително, в районите на граничните контролно-пропускателни пунктове у нас, в това число в граничните зони на шенгенските граници, предстоят засилени физически контролни проверки. Ще се проверят както български, така и чуждестранни граждани. Това каза пред журналисти комисар Мария Ботева - заместник-директор на "Пътна полиция".



Зоните, в които контролът ще бъде засилен са ГКПП "Дунав мост 1" при Русе, ГКПП "Дунав мост 2" при Видин, ГКПП "Кулата", ГКПП "Капитан Андреево", ГКПП "Драгоман".



"Ще бъдат връчени електронни фишове и наказателни постановления на български и чужди граждани, като ще има възможност глобите да се плащат на място чрез мобилни ПОС терминали", допълни още Ботева.



Тя заяви, че в първата десетдневка от месеца има много извършени проверки, свързани с нарушенията на пешеходци. От 11 ноември ще започне втората десетдневка,която вече ще бъде насочено основно към контрол на пешеходци, както и към водачите на превозни средства, които трябва да внимават относно пешеходците, които са най-уязвими на пътя.



"Няма значение, че имаме десетдневки с определени акценти. Всеки, който бъде установен в нарушение, спрямо него ще се прилага съответната отговорност, било то административно-наказателна или наказателна“, заключи комисар Мария Ботева.



"Фокус" припомня, че тази сутрин гонка с мигранти завърши с тежък инцидент на околовръстния път в Бургас, където загинаха шестима души. Водачът на автомобила, превозвал 10 чуждестранни граждани е самокатастрофирал.



Преди дни на ГКПП-тата беше обявена и международна специализирана полицейска операция на главните дирекции на МВР "Гранична полиция“ и "Борба с организираната престъпност“, Агенция "Митници“ и с подкрепата на Европол.