© виж галерията Служители на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) в рамките на месец и половина предотвратиха внасянето на 25 мобилни телефона и 11 опита за вкарване на наркотични вещества в затворите.



Едни от най-интересните и иновативни случаи са: три телефона в пъпеш, осем апарата, скрити в печка и телефон в туба с лечебен гел.



Вещите са били подготвени да бъдат внесени в затворите с багажите за свиждане.



Служителите на ГДИН са открили и девет телефона във външна тоалетна на служебен паркинг пред затвор. Има случаи, в които донесените дрехи за затворниците, са били напоени и с наркотични вещества.



За същия период – от началото на месец юли, в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 броя мобилни телефони, констатирани са и 29 случая на открити наркотични вещества.



Проверките продължават във всички затвори, арести и общежития. Те бяха разпоредени от министъра на правосъдието Георги Георгиев след посещения на място в различни затвори в страната.