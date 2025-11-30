ЗАРЕЖДАНЕ...
Засилен интерес към подмяната на лични документи: След 1 януари цените се вдигат
Личната карта на Илиян от Монтана изтича през декември. За да не чака последния момент, той вече е подал документите за нова. "На 23 декември ми изтича старата лична карта и сега подадох за нова. 18 лева платих", казва Илиян Насков.
До края на декември изтича и гратисният период, в който личните карти могат да се подменят на по- ниски цени.
"Личната карта на лица от 17 до 70-годишна възраст в момента е 18 лева, а след 1 януари таксата ще бъде 15,34 евро. Могат да дойдат преди изтичане срока на валидност, което е дори и желателно, за да не се образуват опашки. Това е удобство и за гражданите и за служителите", обясни Галина Захариева, началник сектор БДС- Монтана.
Ако не подмените личната си карта в 30-дневен срок след изтичане на валидността, глобата е от 50 до 250 лева. "Има леко завишение на бройката, които идват, но не се наблюдава така масово да идват да си подменят личните карти", каза Галина Захариева.
Покрай подмяната на изтичащи документи не липсват и други причини хората да подават заявление за нови лични карти.
"Чух по телевизията, че всички лични карти независимо дали са срочни или безсрочни се подменят и защо да не я подменя сега заедно с шофьорската книжа", каза пред NOVA Антоанета Василева.
"От една стълба паднах, счупих си ръката и картата и сега предполагам ще ме глобят, но ми трябва нова карта, защото се е спукала на две", обяснява Иван Киров.
