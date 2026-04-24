Ще доминират операторите, които поставят хората в центъра на технологиите. Това е ключовото послание, което отправи Асен Великов, главен изпълнителен директор на Vivacom, в интервю за Капитал.

Истината е, че посоката в телекомуникациите открай време са я определяли потребителите. И най-важното в технологиите, които се внедряват, е стойността, която дават на хората. Особено във време, в което качеството на живот и лесното и ефективно решаване на ежедневни задачи става приоритет. А Vivacom ясно показва, че отговаря на изискванията в тази реалност, като поставя клиента в центъра на всичко, което прави.

"Това означава фокус върху развитието на иновативни, качествени и релевантни продукти и услуги за потребителите, които им гарантират бърз и сигурен достъп до предпочитаните приложения навсякъде и по всяко време. Поддържане на добро клиентско изживяване и водещо качество в ключовите телеком услуги ще е основен фокус в 2026 г.", изтъква Великов.

Според него новият базов стандарт – качество, сигурност и лесно управление на услугите, определят следващите стъпки в развитието на Vivacom. А именно, дигитализация на бизнес процесите и осигуряване на свобода на клиентите да управляват своите услуги, като получават все повече стойност от тях. Изкуственият интелект ще навлиза там, където има смисъл и полза за клиентите, служителите и процесите.

За да бъдат още по-ефективни в тази среда, Vivacom наскоро направиха важни структурни промени. Нова главна дирекция, която обединява дейностите, свързани с обслужването на клиентите, вече поставя още по-голям фокус върху грижата за клиетнското изживяване. Подобрява се и синергията между ключовите функции в компанията, така че резултатът да се види в клиентската удовлетвореност.

В този контекст, продуктите и услугите на Vivacom с по-висок приоритет за инвестиции са именно тези, които водят към най-доброто изживяване за потребителите в България.

Асен Великов изтъква в интервюто, че във фокус остава разширяването на оптичната мрежа, която вече достига до 1.7 милиона домове. Vivacom беше и първият телеком, който предложи 10GIGA изживяване в супер бързата и стабилна 10-гигабитова мрежа.

"Свръхбързият и сигурен интернет без прекъсвания се превръща в базово очакване - независимо дали става въпрос за отдалечен достъп до здравна грижа, за връзка с критично приложение за транспорт или просто за пълноценно изживяване в EON“, обяснява той. Затова компанята предоставя вече и Wi-Fi 6 оборудване за още по-бърза и сигурна свързаност, а от края на миналата година отново първа започна да предлагаме FTTR (Fiber To The Room) за стабилен интернет до всяка точка на дома и офиса с най-новия Wi-Fi 7 стандарт.

Във фокуса на усилията на Vivacom очаквано остава и 5G мрежата и всички свързани с нея устройства и планове, с които се улеснява ежедневието на хората. А докато разширява покритието си, компанията се подготвя за нарастващия интерес към диференцираната свързаност.

"Това означава вместо една мрежа за всички да имаме частни 5G мрежи с персонализирани услуги за клиентите. Инвестициите ни в развитието на 5G мрежата позволяват успешно да предлагаме високоскоростен 5G Home Internet в комбинация с телевизия EON“, посочва шефът на Vivacom.

По повод ТВ услугата EON, Асен Великов коментира, че подобряването на потребителското преживяване е резултат от непрекъснато надграждане на платформата с персонализиране на съдържанието - с помощта на AI и по-добри метаданни, така че зрителите лесно и бързо да намират това, което ги вълнува. И, разбира се, обогатяване на каталога, включително с живи и интерактивни формати и локални продукции. Наскоро Vivacom направи сериозно надграждане и с пускането на новите канали Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, както и с обновяването на семейния VIVACOM Arena. А с двата канала SkyShowtime компанията добави огромен on demand каталог с едни от най-гледаните и актуални продукции.

Макар 5G категорично да доминира в мобилните мрежи към момента, в световен мащаб вече се отправя поглед към 6G. Очаква се до няколко години тази технология да предложи многократно по-високи скорости, почти нулево закъснение и вграден изкуствен интелект.

Асен Великов смята, че пълният мащаб и възможности на AI тепърва ще се виждат. А във връзка с прогнозите за спукване на AI балона той отбелязва, че при всеки технологичен пробив, в който има бум на инвестиции с огромен брой играчи, неизменно има отпадащи – и това е нормално.

"Ключът за успешна интеграция на AI е намирането на тези задачи, които могат да се изпълняват много по-ефективно, както и промяната на процеси, така че да се възползват максимално от силата на текущите възможности на изкуствения интелект. Клиентското обслужване при нас вече отчита много по-високи нива на удовлетвореност, когато действията на екипите ни са подпомогнати от AI инструментите“, казва той.

Според него хората ще продължат да създават и управляват технологиите и AI в своя полза. И ако сега опитни служители тепърва овладяват и използват AI, скоро това ще се случва от ученическа възраст. В тази връзка Vivacom подкрепя младите хора със знания и възможност да се докоснат до реална практика чрез разнообразни инициативи, например Стажантска програма, Техническа академия и много други.

"Подкрепяме образованието на учениците в България, на които даваме възможност за участие в Практикантска програма, а от тази пролет въвеждаме нова инициатива на United Group - Job Lab. Тя е насочена именно към младежи в 11. и 12. клас, включително в неравностойно положение, с фокус върху AI и дигиталните технологии, комуникационните умения, критичното мислене", казва Великов.

В същото време изкуственият интелект поставя нови предизвикателства пред киберсигурността. Тя става водещ приоритет в решенията на Vivacom за бизнеса, особено в контекста на новото законодателство, което въвежда европейската директива за киберсигурност. Вече всякакви организации, и от частния, и от публичния сектор, трябва да отговорят на много повече изисквания за защита на своите мрежи и инфраструктура, като отговорността за киберинцидентите и за начина, по който се реагира на тях, вече е вменена на най-високо управленско ниво в компаниите и институциите.