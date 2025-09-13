Защо е важно да си поставяме ясни цели?

© Bulgaria ON AIR Инфлуенсърът и експерт по Закона за привличането Ивана Александрова споделя, че пътят към сбъдването на мечтите започва с яснота.



Измерими и конкретни цели



"Започваме първо от това да разберем какво точно искаме. Това е най-важното, защото ако не знаеш какво искаш, няма как да го постигнеш - без значение кой ти помага и дали Вселената е на твоя страна. Затова винаги казвам на моите последователи: най-важно е да решите какво искате вие, а не майка ви, приятелите, колегите или обществото. Важно е вие да определите онова, което ви прави щастливи в няколко сфери - здравословно състояние, личен живот, семейство, кариерно развитие, нови умения, навици", каза Александрова.



Тя подчертава, че една от най-честите грешки е хората да си поставят неясни цели - например "искам да съм във форма".



За да работи планирането, трябва ясно да се дефинира как изглежда резултатът - конкретно тегло, определено спестяване или визуален ориентир, който вдъхновява. Само тогава умът може да "търси решенията".



"Законът на привличането е закон, който действа независимо дали го искаме или не. Тоест - използваме ли го съзнателно или несъзнателно, той работи за нас или срещу нас. Всичко, което мислим, чувстваме и правим, привлича нещата, които ни се случват, на вибрационно ниво. Много е важно да се подчертае, че не привличаме просто това, което казваме или искаме - привличаме това, което сме", отбеляза Александрова пред Bulgaria ON AIR.



Малките стъпки и дисциплината



Една от работещите техники на Александрова е разбиването на големите цели на ежедневни малки стъпки. Така напредъкът е постоянен, без да води до претоварване.



Тя съветва най-трудните задачи да се свършват още сутринта, за да остане енергия за по-леките в края на деня. Дисциплината, според нея, е ключът - в началото човек трябва съзнателно да се "принуждава" да следва плана, докато това не се превърне в навик.



Когато мотивацията намалява, Александрова разчита на благодарността. Тя практикува писане на благодарности и утвърждения на ръка - сутрин и вечер, по няколко минути. Според нея този прост ритуал повишава вибрацията и не позволява на негативните емоции да вземат връх.



Друга техника е създаването на вижън борд - табло със снимки и фрази, които визуализират целите и предизвикват емоция, сякаш вече са постигнати. Александрова препоръчва да се използват както изображения, така и лични снимки или вдъхновяващи думи. Важното е човек да усети чувството на постигнат резултат, а не да се фиксира върху "как" и "кога" ще се случи.



По думите на Александрова няма "правилен момент" - всяко време е подходящо, за да започнем промяната.