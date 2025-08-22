Новини
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите туристи?
Автор: Десислава Томева 15:05
©
Лятото е времето, когато родното Черноморие се пълни със софиянци, пловдивчани, старозагорци, русенци, благоевградчани и т.н. Като цяло – гости от цяла България. Хотели, квартири и ресторанти посрещат хиляди туристи. Но докато морето е кристално синьо, водата от чешмата често предизвиква въпроси – защо местните си я пият без проблем, а за нас е табу?

Канализация или просто твърда вода?

Мит е, че водата по Черноморието е "канализация". Истината е далеч по-проста – тя е с високо съдържание на варовик и минерали, което я прави т.нар. "твърда вода". Това не е опасно за здрав човек, но вкусът и ефектите върху организма и уредите в дома са различни от тези на по-меката планинска вода, с която софиянци и пловдивчани са свикнали, например.

Твърдата вода съдържа високи нива на калций и магнезий. В умерени количества тези минерали са полезни – подпомагат костите, мускулите и сърдечната функция. Проблемът идва при хора с чувствителен стомах или с навик да пият големи количества вода – тогава може да се появят подуване, тежест и дори лека диария.

Защо местните я понасят?

Организмът се адаптира. Хората, които живеят постоянно по Черноморието, свикват с минералния състав на водата и нямат оплаквания. Но за "пришълците" от вътрешността, където водата е по-мека, промяната често е рязка. Така се ражда шеговитото твърдение, че "изнежените столичани" не издържат на чаша морска вода.

Пред "Фокус" тези аномалии обяснява д-р Иван Петров, специалист по вътрешни болести.

"Твърдата вода не е опасна, напротив – тя е източник на калций и магнезий. Но хора с хронични стомашно-чревни заболявания или камъни в бъбреците е добре да ограничават приема й и да се придържат към бутилирана или филтрирана вода".

"Фокус" съветва – ако искате да избегнете неприятни изненади в разгара на отпуската, най-сигурният вариант е да се доверите на водата от магазина. Не бива да забравяте обаче, че ледът в заведенията се прави с местната вода.

