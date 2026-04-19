Днес на преден план излиза профилът на "вечно негласуващия“ – този, който избра пасивността като форма на бунт. Но каква е цената на това мълчание и какво всъщност ни казва законът за него? ФОКУС ще се опита да ви убеди, че бъркате, ако принадлежите към този тип.

Профилът на "мрънкащия“ негласуващ

Психологическият портрет на негласуващия българин често е изтъкан от парадокси. Това е човекът, който е най-активен в критиката към държавата, но най-дистаниран от процеса на нейната промяна. На българина днес му липсва не информация, а усещането за представителност. Когато не откриваш себе си в нито едно лице на плакат, апатията става защитна реакция.

Проблемът е, че в демокрацията празно пространство няма. Негласуването не е "наказание“ за политиците, а по-скоро бягство от отговорността, която по-късно се трансформира в добре познатото ни "мрънкане“.

Митът за "Не подкрепям никого“

Много хора вярват, че опцията "Не подкрепям никого“ е техният начин да "бият шута“ на статуквото. Тук законът е категоричен и е важно да знаем фактите:

Валидност: Тези гласове са действителни. Те се броят при определяне на избирателната активност.

Тежест: Въпреки че са валидни, те не участват при разпределението на мандатите в парламента. Те не помагат на никоя партия, но и не пречат на влизането на по-малките формации, защото не се броят към базата, от която се изчислява 4-процентната бариера.

Резултатът: На практика гласът "Не подкрепям никого“ е морален жест. Той казва: "Тук съм, искам да гласувам, но не ви харесвам“. Реалното му отражение върху управлението обаче е почти нулево.

Защо изборът е по-важен от резултата?

Това, което липсва на българина, за да отиде до урната с ясни убеждения, е доверието, че неговият глас е личен инструмент, а не просто бройка в статистиката.

ФОКУС ще си позволи да ви напомни

"Мрънкането“ е право на всеки, но е много по-сладко, когато знаеш, че си опитал да промениш посоката. Изборът "не гласувам“ просто прехвърля вашето право на глас на някой друг – някой, който може би има много по-различни убеждения от вашите.

Днес е ден за действие. Изборните секции отварят точно в 7:00. Бъдете там – не заради тях, а заради себе си.