|Защитата на Благо Коцев поиска съдът да изслуша Асен Василев
В началото на днешното заседание адвокатът на Благо Коцев Ина Лулчева поиска отвод на председателката на съдебния състав с мотива, че Костова е била част от специализирания съд, който е бил затворен от "Продължаваме промяната", предаде репортер на "Фокус".
Тя се позова и на предишен отвод на Костова, направен след същите аргументи. Съдът обаче остави без уважение исканията на защитата. Апелативният съдия Красимира Костова отказа да си направи отвод.
Освен на нея, Лулчева поиска отвод и на, и на прокурор Калин Близнаков с мотив, че той вече е участвал в заседание по мярката на Благомир Коцев, но съдът не уважи и това искане.
След това адвокатката поиска преди да започне делото съдът да разпита председателя на "Продължаваме Промяната" Асен Василев по съществото на обвинението.
Лулчева каза, че Василев е подал молба да бъде изслушан пред антикорупционната комисия (КПК), но му е било отказано. Съдът обаче отказа.
