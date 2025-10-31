Заради монтаж на тол рамка: Промени в движението на пътя София - Кулата

© На 4 ноември от 10 ч. до 18 ч. за монтаж на тол рамка при 424-и км на път София – Кулата, след отклонението за с. Елешница, движението ще се осъществява в една лента.



Трафикът ще преминава двупосочно в лентата за Кулата и движението ще се регулира с пътни знаци. За изпълнение на дейностите ще е затворена за преминаване лентата за София.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg; както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.



"Фокус" припомня, че по-рано от АПИ съобщиха, че вече има нови осем отсечки от републиканската пътна мрежа, на които ще се следи за средна скорост. С тях общият брой става 56.