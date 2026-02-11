Жечо Станков, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и доставчиците на ток.
През миналата седмица министерството на енергетиката съвместно с КЕВР започнаха извънредни проверки заради прекалено високите сметки за ток на потребителите.
Ако КЕВР открие нарушения при доставчиците на ток, те ще бъдат санкционирани.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.