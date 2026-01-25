Самолет от Лондон до София се приземи аварийно в Мюнхен заради пиян пътник на борда. Това написа в социалната мрежа дизайнерът Васил Петрийски, който е бил на борда.По думите му пиян български гражданин е подлудил самолета."Започна да тероризира пътниците. Група от млади балканци с големи мускули и татуировки започнаха да го налагат здраво! Беше шокиращо. Стюардите и стюардесите са били безпомощни в така създалата се ситуация. Така в крайна сметка самолетът се е приземил в Германия", написа Петрийски."От самото начало беше ясно, че господина нямаше място в самолета. Носеше шише уиски, от което отпиваше големи глътки. Въпреки това RAYAN го настаниха. Това е абсолютно възмутително", написа още той.