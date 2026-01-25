ЗАРЕЖДАНЕ...
Заради пиян българин: Самолет от Лондон за София се приземи в Мюнхен
© Facebook/VassiPetriiski
По думите му пиян български гражданин е подлудил самолета.
"Започна да тероризира пътниците. Група от млади балканци с големи мускули и татуировки започнаха да го налагат здраво! Беше шокиращо. Стюардите и стюардесите са били безпомощни в така създалата се ситуация. Така в крайна сметка самолетът се е приземил в Германия", написа Петрийски.
"От самото начало беше ясно, че господина нямаше място в самолета. Носеше шише уиски, от което отпиваше големи глътки. Въпреки това RAYAN го настаниха. Това е абсолютно възмутително", написа още той.
Още от категорията
/
Брутално посегателство в детска градина: Според родителите учителката е запечатала с тиксо устата на детето
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Надежда Йорданова: Радев не е показал реални действия срещу коруп...
21:12 / 24.01.2026
Най-скъпа е вечерята за двама в Швейцария, къде е България?
17:42 / 24.01.2026
Позиция на bTV Media Group: Грубо и недопустимо!
15:48 / 24.01.2026
Калфин: Йотова ще изгради собствен облик като президент
14:51 / 24.01.2026
КЗП: Мъж си купува гардероб през 2025 г. за 1599 лв., към днешна ...
12:18 / 24.01.2026
Бащата на Сияна решава дали да участва в изборите: Аз съм социоло...
11:11 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.