ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Заради лошите метеорологични условия 21 училища не успяха да участват в проучването на МОН сред шестокласниците
Шестокласниците имаха 40 минути, за да решат 11 задачи с избираем отговор и 2 с кратък свободен отговор с практическа насоченост. Изследването протече нормално, като към момента не са постъпили сигнали за сериозни технически проблеми с достъпа и работата в платформата.
Поради влошените метеорологични условия 21 училища не успяха да участват в проучването. На тях ще бъде дадена възможност, ако желаят, да направят изследването на училищно ниво.
В онлайн изследването се включиха близо 48 000 ученици (приблизително 90% от всички шестокласници). И тази година националното входно изследване се проведе изцяло онлайн, както беше миналата година за деветокласниците. Всеки ученик достъпваше до работната платформа чрез уникален QR код, генериран за неговото устройство и потвърдено от учителя-наблюдател. Резултатите от националното изследване ще се използват като инструмент за подкрепа – за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки. Те ще могат да бъдат вписвани и като текуща оценка, но само при желание на ученика и по преценка на учителя.
МОН проведе изследването именно сред шестокласниците - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика – доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: