Заради липса на средства над 6% от европейците не ходят на зъболекар
Автор: Десислава Томева 21:35
©
През 2024 г. 6,3% от хората на 16 или повече години в ЕС, които са се нуждаели от стоматологична помощ, са съобщили, че не са могли да я получат поради финансови причини, дълги списъци с чакащи или разстояние от доставчиците на стоматологични услуги. Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".

Сред страните от ЕС делът на хората с неудовлетворени нужди от стоматологична помощ е бил най-висок в Гърция (27,1%), Латвия (16,5%) и Румъния (16,2%). Най-нисък е наблюдаван в Малта (0,4%), Германия (0,9%) и Хърватия (1,1%).

Данните показват, че делът на хората, изложени на риск от бедност, които са съобщили за неудовлетворени нужди от стоматологична помощ през 2024 г., е бил значително по-висок, на 13,7%, отколкото този на тези, които не са изложени на риск от бедност, на 5,1%. Подобна тенденция е регистрирана във всички страни от ЕС.

Най-значимите разлики в отчитането на неудовлетворени нужди от дентални грижи са наблюдавани в Румъния, където 43,5% от хората, изложени на риск от бедност, са съобщили за такива неудовлетворени нужди в сравнение с 12,6% сред тези, които не са изложени на риск, разлика от 30,9 процентни пункта (п.п.); и в Гърция, където 52,8% от хората, изложени на риск от бедност, са съобщили за неудовлетворени нужди от дентални грижи в сравнение с 22,7% сред тези, които не са изложени на риск, разлика от 30,1 п.п. Големи разлики са наблюдавани и в Латвия (24,5 п.п.) и Португалия (20,5 п.п.).

За разлика от това, Германия (1,3 п.п.), Малта (1,5 п.п.) и Полша (1,7 п.п.) регистрират най-малките разлики между нивата на неудовлетворени нужди от дентални грижи сред хората, изложени на риск от бедност, и тези, които не са изложени на риск от бедност.






