Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Заради фалшиво положителен тест за дрога: Мъж загуби работата си като шофьор
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:19 / 26.09.2025Коментари (0)353
© NOVA
Да си принуден да напуснеш работа заради фалшиво положителен полеви тест за дрога. Поредният потърпевш чакал 8 месеца, за да докаже, че не е виновен. През това време, заради отнемането на книжката му, Александър Павлов трябвало да напусне работата си като доставчик на храна, защото не можел да шофира.  

"Бях спрян на 17 февруари около 23 часа от една патрулка. Впоследствие дойде още една. Тестваха ме а алкохол – пробата беше отрицателна. След това ми направиха тест с "Дръг 5000" и излезе, че съм употребил амфетамин. Тогава започнаха мъките", разказва потърпевшият пред NOVA.

По думите му полицаите не се представили и не казали рутинна проверка ли правят или го тестват по сигнал. Накарали го над 35 мин. да напоява тампона от теста в устата си.

"Не видях моята проба ли се слага в касетата, защото точно тогава единият полицай ме завъртя. За мен е учудващо защо машината се намираше в краката на полицая, а не отзад под камерата, както е по закон", посочи Александър Павлов.

Мъжът дал кръвна проба и урина в лаборатория и бил задържан в Шесто районно в София. На другия ден бил пуснат и той отишъл в частна лаборатория. Всички проби му били отрицателни.

Потърпевшите от фалшиво положителни тестове за наркотици организират протест на 18 октомври в триъгълника на властта, като настояват за резултати в рамките на две седмици и да не бъдат арестувани и третирани като престъпници.

Още по темата: общо новини по темата: 99
12.09.2025 »
11.09.2025 »
01.09.2025 »
29.08.2025 »
29.08.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Предложението за премахване на "Синя зона" е глупаво и анархично, каза кметът на Благоевград 
Предложението за премахване на "Синя зона" е глупаво и анархично, каза кметът на Благоевград 
11:18 / 26.09.2025
Проф. Пимпирев: Климатичните промени ще ни превърнат в полупустиня
Проф. Пимпирев: Климатичните промени ще ни превърнат в полупустиня
10:29 / 26.09.2025
Повече катастрофи и повече загинали в Благоевградско от началото на годината
Повече катастрофи и повече загинали в Благоевградско от началото на годината
13:57 / 26.09.2025
Започват засилени проверки в Гоце Делчев заради десетки сигнали за шум
Започват засилени проверки в Гоце Делчев заради десетки сигнали за шум
10:31 / 26.09.2025
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
14:10 / 26.09.2025
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Желязков от САЩ: Meta има инвестиционни намерения към България
Желязков от САЩ: Meta има инвестиционни намерения към България
11:17 / 26.09.2025
Актуални теми
Пожари 2025
Войната в Украйна
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: