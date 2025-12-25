ЗАРЕЖДАНЕ...
Заради еврото: Полицаи ще патрулират около банки и пощи
Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите 6 месеца обмяната ще е без такса.
В този период пощенските клонове ще бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на "Охранителна полиция“ в СДВР и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.
Началникът на сектор "Измами“ в ГДНП гл.инспектор Златка Падинкова препоръчва през м. януари 2026 г., когато в обръщение ще бъдат и левове и евро, да се плаща с банкова карта.
Другият сигурен начин да се предпазите от финансова злоупотреба е като внесете левовете си по банковите си сметки преди 1 януари 2026 г. Така средствата Ви ще се превалутират автоматично и безплатно по официалния фиксиран курс - 1 EUR за 1.95583 BGN.
Полицията призовава - при съмнение за измама или друга злоупотреба, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или посетете най-близката структура на МВР!
