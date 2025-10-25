Новини
Заради детската агресия: Курсовете по самоотбрана стават все по-популярни
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:03
©
Над 30% от учениците в България са били жертва на тормоз. 8 на сто попадат в графата на агресорите. По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие у нас на ден се регистрират средно 30 случая на тормоз над деца. При част от тях институциите остават безмълвни. Затова все по-често родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия.

Курсовете по самоотбрана у нас трупат все по-голяма популярност. В зала във Варна се обучават деца на възраст от 6 до 14 години. Системата, по която работят, се нарича НОРД и включва наблюдение, оценка на риска, решение и действие. След поредица от тренировки децата се научават как да действат при евентуално нападение.

Свилен Стоянов, треньор по самоотбрана: Един от начините е детето да неглижира агресията към него, говоря за обидите, неуместните шеги, лоши думи, подхвърляния. Когато обаче нещата ескалират, нашите деца знаят как да се защитят. Знаят техники, знаят как да реагират, когато някой ги хване за ръката.

Боян Тихов, на 6 години: На мен най-много ми харесва, че се учим да се защитаваме.

- Случвало ли ти се е в детската градина или в училище някой да прояви агресия към теб или твои приятелчета да се сбият?

-Да.

Светлозара Кабакчиева, на 8 години: Блъскали са ми главата в дърво.

- А сега след този курс можеш ли да се защитиш?

- Да.

Кирил Кръстев, родител: Искам да знам, че те са уверени в себе си и че могат да отвърнат и да се защитят.

Проблемът с детската агресия в България става все по-сериозен. За решаването му обаче се работи на парче, а цялостна визия липсва. Според експерти в основата на всичко стоят пропуски във възпитанието на децата.

Димитър Горчев, психолог: Родителите бързат много, изморени са и не разговарят с децата си. Много са малко тези, които обръщат внимание и се интересуват не само от оценките на детето.

Учениците от своя страна прекарват все повече време онлайн и се стремят да подражават на идоли от социалните мрежи без особени постижения, пише БНТ.

Димитър Горчев, психолог: Гледат различни неща, ... не могат да преценят това хубаво ли е, правилно ли е, така ли трябва да бъде, това разумно ли е или какво е това.

Затова е толкова важна и фигурата на авторитета. Човекът, който задава моралния компас на децата. За превенция на агресията сред подрастващите у нас през тази година са похарчени 35 млн. лева. Резултатите от тях са спорни, ако съдим по водещите теми в новинарските емисии.






