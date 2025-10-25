ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Заради детската агресия: Курсовете по самоотбрана стават все по-популярни
Курсовете по самоотбрана у нас трупат все по-голяма популярност. В зала във Варна се обучават деца на възраст от 6 до 14 години. Системата, по която работят, се нарича НОРД и включва наблюдение, оценка на риска, решение и действие. След поредица от тренировки децата се научават как да действат при евентуално нападение.
Свилен Стоянов, треньор по самоотбрана: Един от начините е детето да неглижира агресията към него, говоря за обидите, неуместните шеги, лоши думи, подхвърляния. Когато обаче нещата ескалират, нашите деца знаят как да се защитят. Знаят техники, знаят как да реагират, когато някой ги хване за ръката.
Боян Тихов, на 6 години: На мен най-много ми харесва, че се учим да се защитаваме.
- Случвало ли ти се е в детската градина или в училище някой да прояви агресия към теб или твои приятелчета да се сбият?
-Да.
Светлозара Кабакчиева, на 8 години: Блъскали са ми главата в дърво.
- А сега след този курс можеш ли да се защитиш?
- Да.
Кирил Кръстев, родител: Искам да знам, че те са уверени в себе си и че могат да отвърнат и да се защитят.
Проблемът с детската агресия в България става все по-сериозен. За решаването му обаче се работи на парче, а цялостна визия липсва. Според експерти в основата на всичко стоят пропуски във възпитанието на децата.
Димитър Горчев, психолог: Родителите бързат много, изморени са и не разговарят с децата си. Много са малко тези, които обръщат внимание и се интересуват не само от оценките на детето.
Учениците от своя страна прекарват все повече време онлайн и се стремят да подражават на идоли от социалните мрежи без особени постижения, пише БНТ.
Димитър Горчев, психолог: Гледат различни неща, ... не могат да преценят това хубаво ли е, правилно ли е, така ли трябва да бъде, това разумно ли е или какво е това.
Затова е толкова важна и фигурата на авторитета. Човекът, който задава моралния компас на децата. За превенция на агресията сред подрастващите у нас през тази година са похарчени 35 млн. лева. Резултатите от тях са спорни, ако съдим по водещите теми в новинарските емисии.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
15:37 / 23.10.2025
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
10:47 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
14:58 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: