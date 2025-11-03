Новини
Запрянов: Това, което извършва Българската армия преди 140 години, е исторически впечатляващо, защото го прави изключително с национални средства
Автор: Илиана Пенова 12:53Коментари (0)91
"Сръбско-българската война е повод за национална гордост и още повече – повод за военна гордост“. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов днес, 3 ноември, в приветствието си при откриването на изложбата "Когато единението победи“ в Националния военноисторически музей. Изложбата се реализира по повод 140-ата годишнина от първата и победоносна война в новата българска история - Сръбско-българската от 1885 г. "Нека имаме предвид храбростта и жертвоготовността на младата българска войска, която само няколко години след Освобождението, трябва да защити делото на Съединението и тя го прави по един изключително впечатляващ начин не само за нашите противници от сръбската армия, но и за Великите сили. Ние трябва да полагаме усилия да съхраняваме паметта за геройството на българската войска, защото това вдъхновява и съвременните строители на нашите въоръжени сили и военнослужещите“, подчерта още министър Атанас Запрянов.

"Това, което извършва Българската армия преди 140 години, е исторически впечатляващо, защото го прави изключително с национални средства. Руската държава тогава изтегля командния си състав и българската държава и войска, с нашите капитани, успява да организира стратегическа отбрана на столицата, да разгроми настъпващия противник и дори да премине в контранастъпление. Това е един пример, че не винаги численото превъзходство решава изхода от една битка или от една война; много по-важни са моралният дух, себеотрицанието и готовността на българския войник, както и талантът на българските военачалници“, каза още министър Атанас Запрянов. По думите му - на базата на този опит, нашите висши военни учебни заведения трябва да изграждат съвременните лидери и командири, които да бъдат готови да отстояват сигурността и териториалната цялост на нашата държава, в рамките на коалициите, в които членува.

 

Изложбата в Националния военноисторически музей (НВИМ) "Когато единението победи“ дава началото на серия инициативи през ноември 2025 г., посветени на тържественото отбелязване на 140-годишнината от Сръбско-българската война, отбеляза още министър Запрянов. На откриването й присъстваха още заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание Христо Гаджев и др.

 

В изложбата чрез оригинални вещи на ключови участници във войната са представени обединените усилия на армия и народ да защитят Съединението. Ролята на първия български княз Александър I е представена чрез бойния шинел, с който е бил на фронта, кавалерийски параден мундир, негови отличия и др. Представени са и оригинални вещи на едни от най-изтъкнатите военачалници: отличия на капитан Константин Никифоров (първия българин министър на войната); вещи на бъдещите генерали – отличия на подполковник Данаил Николаев (командир на Източния, а впоследствие на Западния корпус), и на капитан Стефан Тошев (командир на 2-ра дружина от 3-ти пехотен бдински полк); мастилница на капитан Никола Иванов (началник-щаб на централната колона при настъплението към Пирот); отличия на капитан Коста Паница (командир на Смолчанския партизански отряд). Изложени са вещи на Константин Стоилов, доброволец, командир на взвод във 2-ри конен полк и бъдещ министър-председател; заповед за награждаване с медал за участие на френския гражданин Жак Батиста Далей, доброволец в Трънската народна опълченска №1 чета; матрици на Възпоменателния медал за Сръбско-българската война и др. Представени са знамената – участници в решителното Сливнишко сражение: на 1-ви пехотен софийски, 3-ти пехотен бдински, 4-ти пехотен плевенски, 7-и пехотен преславски полк и др. Знамето на 8-и пехотен приморски полк припомня за успешната защита на Видинската крепост от сръбската Тимошка дивизия, а мощното доброволческо движение е представено със знамената на Шуменската добров

