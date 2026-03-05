Атанас Запрянов след Съвета по сигурността, който се проведе заради конфликта в Близкия изток по отношение на разположените самолети на летище ''Васил Левски" в София, предаде репортер на ФОКУС.
Аз съм подписал това решение и съм уведомил политическата сила и премиера по онова време. За мен е много важно подкрепата на ГЕРБ за това решение да продължи да се осъществява и в рамките на служебния кабинет - знаете, че аз не съм партиен член, а специалист", каза той.
Запрянов заяви, че ситуацията в момента изисква евроатлантическо мнозинство и подкрепа в българския парламента по тази тема, защото става дума за сигурността и отбраната на страната. Министърът обясни, че е усилена противовъздушната отбрана на страната чрез задействане на сили и средства като превантивна мярка за сигурност и посочи, че са в постоянен контакт с НАТО.
''На 6 март ще има Съвет в НАТО, който ще разглежда тази тема, ще се увеличи готовността на системата за противоракетна отбрана на НАТО и ние ще отправим искане за допълнителни усилвания, ако главното командване смята, че има необходимост от такова усилване за противоракетната и противовъздушната отбрана“, каза Запрянов.
Военният министър допълни, че тази сутрин е говорил със своя турски колега.
''Обсъдихме ситуацията и координирахме действията на двете страни. Пълно разбиране има между нас по отношение на сигурността на Източния фланг на Алианса. Осъдихме изстреляната ракета срещу територията на Турция. А Турция взима всички необходими мерки по отношение защита на своята територия, тъй като се намира на фронтовата линия индиректно", посочи още министър Запрянов.
