Атанас Запрянов.
Той подчерта, че този проект включва два договора - един за доставяне на системата и втори - за доставяне на система за командване и управление.
Стойността на договора е 205 млн. долара по самата доставка на системата и малко над 3 млн. долара за системата за командване и управление.
Запрянов подчерта, че основните плащания по договора ще бъдат 2029-2030г.
"С това решение стартира още един проект за модернизация на българската армия с национално финансиране, извън проекта по Европейския механизъм за подкрепа", каза той.
Запрянов припомни, че само преди седмица е било дадено начало и на проекта за придобиване на противоминни кораби от Белгия и Нидерландия.
По думите му новият проект е част от инвестиционната програма за превъоръжаване и е заложен в стратегическата рамка "Програма 2032“.
Второто решение е одобряването на междуправителствено споразумение между България и Италия. Документът бе подписан преди Коледа с италианския министър на отбраната Гуидо Крозето и предвижда съвместно изграждане на съоръжения за разполагане на многонационалната бойна група на НАТО.
"Реализацията в Кабиле ще се осъществи на два етапа – първо чрез изграждане на съоръжения за временно разполагане, а впоследствие и на инфраструктура за постоянно присъствие", каза Запрянов.
По негови думи споразумението е подобно на това между България и САЩ.
