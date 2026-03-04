Атанас Запрянов.
По думите му той е призовал Андрей Гюров да свиква спешен съвет по сигурността заради ескалация на конфликта в Близкия изток
Днес от 13:00 часа ще бъде извършен обстоен анализ на рисковете и заплахите от конфликта в Близкия изток.
"Ще извършим анализ на рисковете и заплахите, променените условия на конфликта, който вече излиза извън рамките на конфликт между три държави, засяга арабските страни, а както казах - и провокативни действия срещу натовска и европейска държава. Ще предефинираме рисковете и заплахите, ще набележим неотложните мерки“, подчерта той.
Голям Ботев
преди 1 ч. и 50 мин.
Опасността от войната в Иран е нищожна в сравнение от тази в Украйна! У нас няма иранофили, но е пълно с путинофили и след вчерашните демонстрации на путинофилство, нищо чудно войната у нас да избухне всеки момент.
