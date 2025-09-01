ЗАРЕЖДАНЕ...
|Запрянов: Изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за ВМЗ-Сопот да стане доставчик на страните членки на НАТО и ЕС
По негови думи според това процентно съотношение България трябва да инвестира около 500 млн. евро, които ще дойдат по линия на европейския механизъм SAFE. "Това е заем от типа на тези, които държавите ползваха по време на COVID-19".
"Изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за българската отбранителна индустрия да внедри стандарти на производство, които позволяват на ВМЗ-Сопот да стане доставчик и на страните членки на НАТО и ЕС. Ние и сега сме производители на снаряди и оръжие по съветските стандарти – 122 мм, 152 мм. А сега ще имаме поточна линия за производство на 155 мм снаряди. България ще превъоръжи своята артилерия с такива снаряди", посочи пред NOVA Запрянов.
"Този национален интерес съвпада с интереса на Европа да увеличи оръжейното си производство, да интегрира отбранителната си база, да инвестира повече в модернизация на оръжейната индустрия. Също така съвпада с изискването на НАТО за нови способности на нашите въоръжени сили и увеличаване на военните разходи във връзка със заплахите", обясни министърът на отбраната.
Запрянов каза още, че "ние не правим нещо, защото НАТО е решило да увеличим бюджетите или защото Европа иска да разшири оръжейното си производство, а защото нашата отбранителна индустрия е част от военния потенциал на държавата".
Той каза още, че предприятието трябва да се изгради за максимум три години от сключването на споразумението. И допълни, че това съвпада и с инвестициите по SAFE, като през следващата седмица ще е ясно с какви пари по този механизъм ще разполагаме и кои проекти ще стартират – "проектът за изграждане на завод е един от тях".
Запрянов обясни повече детайли по отношение на заема по механизма SAFE. Той каза, че имаме 10-годишен гратисен период (не се плаща главницата) не само по общия проект с "Райнметал", но и по всички останали. Периодът на изплащане на заема е 35 години, допълни политикът.
Министърът каза още, че в новия завод ще бъдат открити още 1000 нови работни места, като към момента работят хиляди.
"Ако ние не модернизираме това предприятие и войната в Украйна се реши – търсенето на съветски военни боеприпаси ще спадне и пазарната ниша за нашите предприятия ще бъде стеснена", обясни още той.
По темата чия е заслугата за това сътрудничество Запрянов каза, че правителството трябва да осигури бюджета – следователно мандатоносителят ГЕРБ-СДС и Бойко Борисов трябва да осигурят политическа подкрепа, за да се вземе това решение в Народното събрание. "Ролята на лидера на мандатоносителя е изключително важна, защото без политическо мнозинство, което да подкрепи такова решение, какво правим тогава", запита още министърът.
"Оръжията са гаранция, че няма да има война и ще има сдържане. Политиката, която НАТО и България като член, е на сдържане и отбрана. За да има сдържане, трябва да има военен потенциал – агресорът да знае, че няма да бъде ненаказан, ако започне действия срещу която и да е държава членка на НАТО. На този принцип са изградени нашите въоръжени сили от Освобождението до днес", коментира още Запрянов.
