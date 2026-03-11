Атанас Запрянов в Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.
По думите му всички сме в единната система на НАТО за противоракетна и противовъздушна отбрана. "Това, което виждаме ние в България, го виждат и в Гърция. Новото е, че двама офицери от гръцките въоръжени сили ще бъдат постоянно дислоцирани в нашата система за ПВО за координация между двете страни", допълни Запрянов.
Служебният министър на отбраната обяви, че утре у нас ще пристигне гръцкият му колега. "Реално започваме да изпълняваме всички неща, които сме разгърнали – и авиацията, и включването на батареята "Пейтриът" в дежурство. Тя вече е в дежурство 16 часа, след като те обявиха, и имаме пълно прикритие. Извършили сме съответните подготовки на нашата система за ПВО", каза той.
Запрянов увери, че нито една ракета не е дадена на никого. "Ракетите са си тук на всички системи. Нашите войски за противовъздушна отбрана са много добре подготвени и те също участват", добави министърът.
"Всичко това го правим, не защото има непосредствена военна заплаха за България, но ние сме длъжни при потенциални заплахи да взимаме мерки и надграждаме съществуваща система в мирно време", категоричен бе той.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.