Започва връчването на глоби за средна скорост
Двете системи са синхронизирани и вече се събират данни за обработката на самите нарушения и реализирането на административно-наказателната отговорност.
"Откакто тол камерите засичат средна скорост от 7 септември, се забелязва подобряване на отношението на водачите". Това каза главен инспектор от отдел "Пътна полиция“ Лъчезар Близнаков.
Според него, след като водачите започнат да получават и своите глоби, ефектът ще е още по-голям.
"Около 50 000 са получените файлове от Националното тол управление за установени такива нарушения. Много внимателно и прецизно ще се преглеждат тези файлове, за да се избегнат грешки", каза Близнаков.
От Националното тол управление обявиха, че до края на 2026 година целта е броят на отсечките за засичане на средна скорост да бъде 100.
