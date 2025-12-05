Сподели close
Комисията по бюджет и финанси в парламента насрочи заседание за идния вторник, 09.12.2025 г. от 11 часа.

Това се случва, след като днес правителството, бизнесът и синдикатите се разбраха за новата рамка на Бюджет 2026 година.

Въпросното заседание на Бюджетна комисия във вторник с председател Делян Добрев има за цел да разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет.

Предвид внасянето на коригирания Бюджет за 2026 година в понеделник в парламента се очакват форсмажорни обстоятелства и предполагаемо фокусът на комисията може да бъде изместен.

"Фокус" следи развоя на събитията и ще ви информира по най-бързия начин при промяна,