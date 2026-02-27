ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва ремонт в платното за Бургас на 6 км от АМ "Тракия", който ще продължи повече от 4 месеца
Техническият проект предвижда реконструкция на пътната настилка и ремонт на насипите като за заздравяването им ще се използват геосинтетични материали и ще бъде изградена нова пътна конструкция. Изграждането на този участък от АМ "Тракия" е започнало преди 1989 г., след това работата е преустановена и през 2004 г. отново е подновена. Участъкът е в експлоатация от 2006 г. и досега не е ремонтиран
Строително-монтажните работи ще се извършват от "Автомагистрали" ЕАД по договора за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления, сключен през 2019 г. За изпълнението им има издадено разрешително за строеж от 21 януари 2026 г. Прогнозният срок за завършване на дейностите в платното за Бургас е средата на юни 2026 г.
Очаква се през есента същата реконструкция да бъде извършена и в платното за София.
Агенция "Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтите са необходими, за да се гарантира безопасността на движение и комфорта на пътуване на всички. Апелът е да се движат внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.
