С настъпването на отоплителния сезон проблемът с качеството на въздуха в учебните заведения отново излиза на преден план в цяла Европа. Данни от международни проучвания показват, че замърсеният и застоял въздух има сериозно влияние върху здравето, концентрацията и когнитивните способности на децата.Според Световната здравна организация (СЗО), всеки ден около 90% от децата в света на възраст под 15 години (1,8 милиарда деца) дишат въздух, който е толкова замърсен, че излага здравето и развитието им на сериозен риск. СЗО изчислява, че през 2016 г. 600 000 деца са починали от остри инфекции на долните дихателни пътища, причинени от замърсения въздух. Изследване на СЗО от 2023 г. Публикувано от The Guardian разкриват, че 98% от европейците дишат силно замърсен въздух, което се свързва с 400 000 смъртни случаи годишно, като България е сред най-засегнатите страни.По време на вирусни пандемии Европейският център за превенция и контрол на заболяванията установява, че в училищна стая с 24 ученика, при наличие на болен учител, след 2 часа без предпазни мерки ще бъдат заразени 12 деца. Ако всички носят маски, заразените ще са между 4 и 6. При наличие на система за постоянно вентилиране ще бъде заразено само едно дете. Според проучване на Европейската комисия, всеки учебен ден повече от 64 милиона ученици и 4,5 милиона учители дишат въздух, който негативно влияе на дихателните им пътища. Това води до сериозно увеличение на случаите на респираторни заболявания и отсъствия поради болест.Според друго изследване, публикувано от MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Базел, Швейцария), качеството на въздуха в учебните сгради има пряко влияние върху здравето, благополучието и успеваемостта на учениците. Осигуряването на повече свеж въздух намалява заболяванията и отсъствията в класната стая, а добрата вентилация подобрява концентрацията и точността при решаване на задачи, включително математически. Авторите отбелязват, че инвестициите в системи за проветрение са относително ниски – под 0,1% от бюджета за образование, а подобрената вентилация води и до значителни икономии в здравеопазването: в САЩ годишните разходи могат да намалеят с почти милион до няколко милиона долара, а в Дания се очаква икономия от десетки милиони евро за 20 години."Преди 10 години Министерство на регионалното развитие и благоустройството създаде и беше обнародвана Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. В България в продължение на години се наблюдава проблем с вентилацията в училищните сгради, а изискванията за свеж, чист въздух често не се спазват. В практиката, след точно 10 години, почти няма държавно или общинско училище, което да има реално изградена система за механична вентилация, която отговаря на нормите. Това води до изключително чести заболявания на деца и учители, дишане на замърсен въздух и по-високи енергийни разходи на училищата и детските градини“, коментира Иван Армянов – член на Управителния съвет на Българска асоциация "Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК).Все още не е ясно колко училища у нас имат изградена система за механична вентилация. Българска асоциация "Отопление, вентилация и климатизация“ планира да проведе проучване сред училищата в страната, за да установи реалното състояние на системите за вентилация и да предложи конкретни мерки за подобряване на микроклимата. Резултатите ще подпомогнат училищата и общините при целенасочено планиране на инвестиции и ефективно използване на наличните финансови механизми. Експертите от организацията посещават и учебни заведения с цел мониторинг на системите за отопление и на база различни измервания установяват, че има високо ниво на замърсяване на въздуха в помещенията, поради липса на вентилационни системи