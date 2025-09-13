ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва приемът на документи за стипендия от инициативата на президента "Подкрепи една мечта"
Право да получат еднократна финансова помощ за образование имат студентите в първи курс, за които са изпълнени следните условия: да са били настанени в социални услуги или приемно семейство в 11-и и/или 12-и клас, както и да са завършили средното си образование през 2025 г. с общ успех от дипломата не по-малък от 4.00. Подкрепа ще получат и студентите в първи курс, завършили тази година с успех над 4.00 специалните училища за ученици със сензорни увреждания.
Стипендия ще получат и учениците в 12-и клас, настанени в социални услуги или приемни семейства, които през учебната 2024/2025 година са завършили с отличен успех 11-и клас.
Условията и редът за получаване на еднократната финансова помощ от инициативата на президента "Подкрепи една мечта“, както и образци на заявленията за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на президентската институция. Младежите трябва да попълнят заявленията и да приложат към тях посочените в Правилата необходими документи: https://www.president.bg/cat273/Podkrepi-edna-mechta-kandidatstvane/.
Крайният срок за подаване на документите е 15 октомври 2025 г., лично или по пощата, на адрес: Администрация на президента, За инициативата "Подкрепи една мечта“, бул. "Княз Александър Дондуков“ № 2, гр. София.
