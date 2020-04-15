Çàïî÷âà ìàñîâî òåñòâàíå íà íàñåëåíèåòî â Áúëãàðèÿ çà êîðîíàâèðóñ!

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Ìèíèñòúðúò è ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ â ìîìåíòà ñà íà ïîñåùåíèå â Áàíñêî, êúäåòî ñòàíà ÿñíî, ÷å äî òîçè ìîìåíò ñ áúðçè òåñòîâà ñà èçñëåäâàíè îêîëî 700 äóøè.
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