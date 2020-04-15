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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 16:01 / 15.04.2020Êîìåíòàðè (28)25
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Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ îáÿâè, ÷å çàïî÷âà ìàñîâî òåñòâàíå íà íàñåëåíèåòî â Áúëãàðèÿ çà êîðîíàâèðóñ. "Äîñåãà ïðîâåæäàõìå òåñòîâå íà õîðàòà, çà êîèòî èìàõìå ñúìíåíèå è êîèòî ñà ñâúðçàíè ñ òåçè ëèöà.

Îòòóê íàòàòúê çàïî÷âàìå ìàñîâî òåñòâàíå íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè, çà äà îáõâàíåì ïî-ãîëÿìà ÷àñò îò íàñåëåíèåòî. Èìàìå 20 000 PCR òåñòà. Î÷àêâàìå è îùå, êîèòî ùå ïðèñòèãíàò. Òîâà ùå å ïúòÿò, ïî-êîéòî âúðâèì“, êàçà îùå ìèíèñòúð Àíàíèåâ.

Ìèíèñòúðúò è ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ â ìîìåíòà ñà íà ïîñåùåíèå â Áàíñêî, êúäåòî ñòàíà ÿñíî, ÷å äî òîçè ìîìåíò ñ áúðçè òåñòîâà ñà èçñëåäâàíè îêîëî 700 äóøè.




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