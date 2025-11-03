ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва асфалтиране на улиците в карето зад Операта в Благоевград
В тази връзка и за осигуряване на безпрепятствена работа на строителната техника, в периода от 3 до 7 ноември, в посочените участъци ще бъде преустановено движението и паркирането на автомобили. Община Благоевград призовава живеещите в района да преместят автомобилите си извън четирите улици.
Предстои да бъдат поставени хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, които ще осигурят безопасно движение на автомобили и пешеходци.
Четирите улици бяха основно ремонтирани с финансиране от държавния бюджет по Националната програма на МРРБ за подобряване на общинската инфраструктура, предоставено по спечелен от община Благоевград проект. Това даде възможност да бъде подменена изцяло остарялата подземна водопроводна и канализационна инфраструктура, което ще намали значително риска от аварии, загубите на вода и опасността от връщане на отпадни води в мазета. Изградени са нови тротоари, което ще подобри сигурността и удобството за пешеходците.
