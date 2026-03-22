Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Започна отчетно-изборното Национално събрание на ГЕРБ. С него от партията стартират и кампанията си в София. На събранието ще бъде избрано ново ръководство.

Ето какво включва дневния ред:

- Избор на нов председател и заместници;

- Избор на Изпълнителна и Контролна комисия.

Припомняме, че Борисов вече обяви, че ще избере Димитър Николов (кмета на Бургас) и Живко Тодоров (кмета на Стара Загора) за ролята на Цветан Цветанов някога - да се грижат за структурите.