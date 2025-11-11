Новини
Започна втора част на акция "Зима": Налагат глоби до 100 лв. на пешеходци, използващи мобилен телефон при пресичане
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:27Коментари (3)86
От днес започва  акция "Зима" 2. Пътна полиция ще следи за спазването на правилата по пътищата и от пешеходци, и от шофьори. Под лупа ще се гледа дали се спазват промените в Закона за движение по пътищата, влезли в сила в началото на септември.

Според новите текстове ще се налагат глоби по 100 лева, ако пешеходец пресича на пешеходна пътека, докато говори или си гледа в телефона. Толкова ще е санкцията и за шофьорите, които използват мобилно устройство зад волана.

Отнемане на шофьорската книжка за 2 месеца и глоба от 600 лева грози водачите, който превишават с над 50 км/ч извън населено място, предаде БНТ.

В следващите дни ще бъде засилен и контролът по пътищата в петък, събота и неделя към граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и в районите на "Кулата", "Дунав мост" 1 и "Дунав мост" 2.

"В тази десетдневка основният акцент ще бъде основно да съблюдаваме дали пътниците в автомобилите на пречат на водачите. Дали се спазват правилата. А и нещо, което доста често се пренебрегва, а именно дали пешеходците спазват правилата за движението по пътищата", поясни комисар Мария Ботева - зам.-началник на отдел "Пътна полиция", ГДНП.

Комисар Ботева препоръча на всички да проверят състоянието на гумите си и да бъдат подготвени от рано, а не да чакат 15 ноември.

