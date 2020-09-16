Çàïî÷íà ñå! Ó÷åíèê å ñ êîðîíàâèðóñ, êëàñúò ìó å ïîä êàðàíòèíà

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Äèðåêòîðúò íà ó÷åáíîòî çàâåäåíèå Ãàëèíà Áîáåâà ñïîäåëè ïðåä ÁÍÒ, ÷å öÿëàòà ïàðàëåëêà å ïîä êàðàíòèíà è ùå ïðåìèíå íà äèñòàíöèîííà ôîðìà íà îáó÷åíèå.
"Ñúñ ñèãóðíîñò ñìå âå÷å ïúðâîòî ó÷èëèùå, êîåòî îùå îò ïúðâèÿ äåí ñå îêàçà, ÷å èìà ïîëîæèòåëíà ïðîáà íà áîëåí ó÷åíèê. Ñúîòâåòíî âñè÷êè ìåðêè ïî ïëàíà è ïî ïðåìèíàâàíåòî ñúîòâåòíî íà ïàðàëåëêàòà îò ïðèñúñòâåíî â äèñòàíöèîííî îáó÷åíèå îò óòðå ñóòðèíòà ùå ñòàðòèðà èçöÿëî. Êúì ìîìåíòà öÿëàòà ïàðàëåëêà å èçïðàòåíà âêúùè çà êàðàíòèíà íà ó÷åíèöèòå.
Òåçè 14 äíè, äîêàòî ÐÇÈ íå èçëåçå ñ íÿêàêâî ñòàíîâèùå, â ìîìåíòà ùå ñå îáó÷àâàò âêúùè. Âñè÷êè îñòàíàëè, ñïàçâàéêè âñè÷êè õèãèåííè èçèñêâàíèÿ, ïðîäúëæàâàìå ïî îáè÷àéíèÿ ñè íà÷èí. Èçâúðøâà ñå ïîñòîÿííà äåçèíôåêöèÿ íà âñè÷êè ïîìåùåíèÿ â ó÷èëèùåòî. Îñèãóðåíè ñà è ïðåäïàçíè ñðåäñòâà çà âñè÷êè ó÷èòåëè è ó÷åíèöè“, êîìåíòèðà Áîáåâà.
Òÿ óòî÷íè, ÷å íå ñå å íàëîæèëà êàðàíòèíà íà êëàñíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ìîì÷åòî, òúé êàòî å áèë ñ ìàñêà ïî âðåìå íà ÷àñà, êîéòî å ïðîâåäåí ñ ó÷åíèöèòå â÷åðà, à è ñëåä íàïðàâåíèÿ òåñò å äàë îòðèöàòåëåí ðåçóëòàò çà COVID-19.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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