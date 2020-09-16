Çàïî÷íà ñå! Ó÷åíèê å ñ êîðîíàâèðóñ, êëàñúò ìó å ïîä êàðàíòèíà

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 22:57 / 16.09.2020Êîìåíòàðè (18)61
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16-ãîäèøíî ìîì÷å å ñ COVID-19, ñúîáùèõà îò Îáëàñòíèÿ îïåðàòèâåí ùàá. Ñòàâà âúïðîñ çà ó÷åíèê îò 11 êëàñ íà Ìàòåìàòè÷åñêàòà ãèìíàçèÿ "Áàáà Òîíêà“ â Ðóñå. Ìîì÷åòî çàåäíî ñúñ ñâîèòå ñúó÷åíèöè å ó÷àñòâàëî â êðàòúê ÷àñ íà êëàñà ñóòðèíòà íà 15 ñåïòåìâðè è åäâà â ñëåäîáåäíèòå ÷àñîâå ñå å ïî÷óâñòâàë çëå è ñè å íàïðàâèë òåñò, êîéòî å äàë ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò çà êîðîíàâèðóñà.

Äèðåêòîðúò íà ó÷åáíîòî çàâåäåíèå Ãàëèíà Áîáåâà ñïîäåëè ïðåä ÁÍÒ, ÷å öÿëàòà ïàðàëåëêà å ïîä êàðàíòèíà è ùå ïðåìèíå íà äèñòàíöèîííà ôîðìà íà îáó÷åíèå.

"Ñúñ ñèãóðíîñò ñìå âå÷å ïúðâîòî ó÷èëèùå, êîåòî îùå îò ïúðâèÿ äåí ñå îêàçà, ÷å èìà ïîëîæèòåëíà ïðîáà íà áîëåí ó÷åíèê. Ñúîòâåòíî âñè÷êè ìåðêè ïî ïëàíà è ïî ïðåìèíàâàíåòî ñúîòâåòíî íà ïàðàëåëêàòà îò ïðèñúñòâåíî â äèñòàíöèîííî îáó÷åíèå îò óòðå ñóòðèíòà ùå ñòàðòèðà èçöÿëî. Êúì ìîìåíòà öÿëàòà ïàðàëåëêà å èçïðàòåíà âêúùè çà êàðàíòèíà íà ó÷åíèöèòå.

Òåçè 14 äíè, äîêàòî ÐÇÈ íå èçëåçå ñ íÿêàêâî ñòàíîâèùå, â ìîìåíòà ùå ñå îáó÷àâàò âêúùè. Âñè÷êè îñòàíàëè, ñïàçâàéêè âñè÷êè õèãèåííè èçèñêâàíèÿ, ïðîäúëæàâàìå ïî îáè÷àéíèÿ ñè íà÷èí. Èçâúðøâà ñå ïîñòîÿííà äåçèíôåêöèÿ íà âñè÷êè ïîìåùåíèÿ â ó÷èëèùåòî. Îñèãóðåíè ñà è ïðåäïàçíè ñðåäñòâà çà âñè÷êè ó÷èòåëè è ó÷åíèöè“, êîìåíòèðà Áîáåâà.

Òÿ óòî÷íè, ÷å íå ñå å íàëîæèëà êàðàíòèíà íà êëàñíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ìîì÷åòî, òúé êàòî å áèë ñ ìàñêà ïî âðåìå íà ÷àñà, êîéòî å ïðîâåäåí ñ ó÷åíèöèòå â÷åðà, à è ñëåä íàïðàâåíèÿ òåñò å äàë îòðèöàòåëåí ðåçóëòàò çà COVID-19.




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