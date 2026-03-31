Започна разследване на случая с починалото 4-годишно дете в Добрич
Окръжна прокуратура – Добрич ръководи досъдебно производство във връзка със случай на починало дете на четири години в болнично заведение в града. Разследването е започнало на 30 март 2026 година след сигнал от родителите на детето и действията по него веднага са възложени на екип от следователи от Окръжния следствен отдел.
Момиченцето е било настанено по спешност за лечение в болнично заведение в град Добрич в събота. На 29 март 2026 година детето починало. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, която ще бъде изготвена от съдебни медици от Варна, за изясняване на точната причина за смъртта.
Работата по разследването продължава за изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се. Досъдебното производство се води за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК – за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.
