Започна протестът в "Триъгълника на властта", искането е за честни избори и машинен вот
Протестиращи се обявяват за 100% машинен вот на предстоящите предсрочни избори.
Припомняме, темата се превърна в ябълката на раздора между управляващи и опозиция. Ден преди началото на новия политически сезон партиите излязоха с позиции за промяна в изборното законодателство. "Да, България" и "Възраждане" се обявиха за 100% машинно гласуване и пълно контролно броене на разписките от машините на предстоящите избори. От ИТН предлагат гласуване с нови машини. От партията твърдят, че имало възможност те да бъдат доставени преди вота, който се очаква да бъде в края на март.
