ЗАРЕЖДАНЕ...
Започна поредният антиправителствен протест в "Триъгълника на властта"
© NOVA
Студентите, които по-рано се събраха пред Ректората на Софийския университет, тръгнаха на шествие, което ще се слее с протеста в "Триъгълника на властта".
"Фокус" припомня, че днес се организираха три шествия на студентите - две от Софийския университет и едно от НАТФИЗ. Протестната студентска акция е на новосъздаденото независимо Обединение "Студенти против мафията“.
По препоръка на полицията организаторите - ПП-ДБ са отменили планираното шествие към "Орлов мост“ и официално са уведомили за това Столичната община.
От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел "Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:
- на ул. "Московска“ между ул. "Георги С. Раковски“ и ул. "Будапеща“;
- на ул. "Георги Бенковски“ между бул. "Княз Александър Дондуков“ и ул. "Московска“;
- на ул. "Будапеща“ между бул. "Княз Александър Дондуков“ и ул. "Московска“.
Протестиращите искат оставката на кабинета "Желязков".
От Комисията за регулиране на съобщенията съобщиха по-рано, че няма умишлено заглушаване на мобилния сигнал заради протеста в София. Те посочиха още, че заглушаването се получава заради струпванията на много хора и едновременното излъчване на живо от много медии на едно място.
Още по темата
/
Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да спра да идвам, докато нещата не се променят!
19:47
Корнелия Нинова пред "Фокус": Протести до оставка на това фалшиво, вредно и опасно за държавата управление
19:46
Антиправителственият протест в Благоевград събра рамо до рамо младежи и възрастни хора, обединени от една обща кауза
19:44
Още от категорията
/
Кристина Ташева: Усещането от това да станеш първи в света, и то пред българска публика, носи една неописуема емоция, която трудно може да се разкаже
13:25
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09.12
Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да върна, ще връщам в лева на клиента
09.12
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Васко Кръпката за протестите: До младите хора застават и такива, които искат България да се завърне в мрачните времена на соца
08.12
Д-р Стойчо Кацаров: Всеки българин трябва да избира в кой фонд да се осигурява. Това ще определи и размера на здравната вноска
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.