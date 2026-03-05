Кандидатите за курсанти подават документи до 1 юни в областните дирекции на МВР по местоживеенеКандидатстудентската кампания в Академията на МВР за учебната 2026/2027 година започна.Желаещите да станат курсанти във висшето училище могат да избират между три специалности – "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, "Гранична полиция“ и "Пожарна и аварийна безопасност“. Документи се подават до 1 юни в областните дирекции на МВР по местоживеене, за жителите на София – в Столичната дирекция на вътрешните работи.Кандидат-курсантите преминават през специализиран подбор, включващ медицинско изследване, проверка на физическата подготовка и психологическо изследване.Приетите курсанти получават безплатно образование, стипендии за успех, осигурено общежитие за целия период на обучение и осигурена работа в структурите на МВР след завършване.Кандидат-студентите за ОКС "магистър“ (задочна форма на обучение) могат да избират между 7 специалности: "Защита на националната сигурност“, "Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“, Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“, "Публична администрация“, "Противодействие на киберпрестъпността“, "Защита правата на човека“ и "Пожарна и аварийна безопасност“.Кандидатите за студенти подават документи до 23 юни.