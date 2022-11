Заплатите в този сектор предизвикват завист в другите

© Средната нетна заплата в IT сектора в България вече е 5411 лв., показва проучване на платформата "Нобъл хайър" (Noble Hire), проведено през октомври, съобщават от платформата.



При предишното проучване на платформата от февруари 2021 г. този показател е бил 4120 лв., което представлява увеличение с 23,86 на сто.



Най-високо е заплащането на директорските позиции в бранша (10 757 лв. средна нетна заплата), следвани от софтуерните архитекти (10 064 лв.) и лидерите на екипи (7526 лева).



Проучването показва още, че средната нетна заплата при IT специалистите, работещи за компании в България е 5085 лв., а при тези, работещи в дружества извън страната или отдалечено - 7569 лева. Средната заплата за инженерни позиции е 5383 лв., а за неинженерни - 5556 лева чисто. При работещите в България и заемащи инженерни позиции този показател е 5049 лв., а при заемащите неинженерни позиции в страната - 5265 лева. Съответно средната нетна заплата за инженерни позиции, работещи извън България или отдалечено е 7721 лв., а неинженерни пак там - 7178 лева.



В допитването на "Ноубъл Хайър" са се включили общо 3828 души, като повече от половината са софтуерни инженери. Резултатите са представени под формата на 75 графики (в проучването миналата година те са били 56), разглеждащи под различни ъгли заплатите в IT сектора у нас. Те показват например какви са заплатите в България на специалистите, владеещи едни от най-популярни технологии (JAVA, C++, PHP, Python и др.) спрямо опита им; как се променят възнагражденията през годините за конкретна длъжност; каква е разликата в заплащането на най-популярните позиции спрямо локацията и др.



"Това е второто ни задълбочено проучване на заплатите в IT сектора и сме приятно изненадани, че участниците в него са повече - 3828 души спрямо 3150 в първото. И въпреки че не сме професионална социологическа агенция, получените резултати разкриват важни тенденции в сектора. Убеден съм, че те могат да бъдат добра основа за създаване на по-пълна и актуална картина на един от най-динамичните сектори в България", посочи Георги Иванов, управител и съосновател на платформата.



"Нобъл Хайър" е българска платформа за намиране на работа на ИТ специалисти в подбрани технологични компании. Съществува от април 2019 г. Тя позволява всеки да спечели суми от порядъка на 6-7 хиляди лева, ако препоръча технологичен кадър и той бъде нает на работа, пише в съобщението.