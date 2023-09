Заплатите в производството настигат тези в IT сектора

© Значителен ръст на парите за висококвалифицираните кадри в производствената сфера. Причината е, че търсенето е по-голямо от предлагането. Ще достигнат ли нивата на заплащане в IT индустрията?



1957 лв. е средната работна заплата в България през второто тримесечие



Над 200 са компаниите в "Тракия икономическа зона" край Пловдив, където все повече се търсят инженери и оператори-техници. За да задържат добрите си специалисти предприятията осигуряват все по-конкурентно заплащане, обяснява изпълнителният директор на "Тракия икономическа зона".



"Ако допреди 3-4 години една заплата около 3000 лева беше добра за един добре квалифициран инженерен кадър, в момента това е вече около 5000 лева", заяви Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия икономическа зона".



Възнаграждението може и да е по-високо, тъй като компаниите оценяват и личния принос на служителите. В един от заводите в "Тракия икономическа зона" всеки ден произвеждат около 150 хиляди слаботокови прекъсвача за външния пазар. В предприятието работят 800 служители, като приоритет е квалификацията им заради автоматизираното производство.



"Вярваме, че сме взели правилната посока и тя е изцяло в иновации и технологии, които дават така че да можем да произвеждаме повече и по-лесно. Това натурално започна да променя и профилите на служителите, които работят във фабриките и всъщност търсим все повече компетенции", допълни Мариела Димитрова, експерт "Управление човешки ресурси" в завода.



Голяма част от мениджърите в завода са преминали през различни позиции преди да станат ръководители, става ясно от информация на БНТ.



Сред тях е Тони Кибарева, която на 18 години започнала там работа като монтажник и междувременно завършила две висши образования и технически курсове. Така 11 години по-късно тя вече е мениджър "Производство" и ръководител на 300 служители.



"Обученията, които ни се предлагат постоянно, да не кажа няколко пъти в годината, възнаграждението, което получаваме, е спрямо постижение, заслуги. Това е нещото, което ме е държало толкова време, което ме е мотивирало да остана, защото всеки труд се заплаща, дали със знание, дали финансово, ти усещаш едно от удовлетворение накрая", коментира Тони Кибарева, мениджър "Производство".



Заплащането на инженерните кадри в производството се повишава с около 10-15 процента на година, но все още не може да достигне възнагражденията на високоспециализираните IT специалисти в частния сектор, обяснява Светлин Илиев, който е председател на Европейския цифров иновационен хъб "Тракия" и член на борда на директорите на Европейската организация по киберсигурност. Заплатите са различни и в отделните региони на страната.



"IT специалист в община може да получава и около 900-1000 лева чисто, ако той работи в голяма международна компания и наистина има много търсени умения може да достигне спокойно до 15-20 хиляди месечна заплата", каза още Светлин Илиев, председател на Европейския цифров иновационен хъб "Тракия".



От Европейската агенция по киберсигурност са установили, че в следващите три години ще има нужда от три милиона специалисти в тази област. Високо специализирани технически кадри за българското производство също липсват, а осигуряването им е въпрос на държавна политика, казват от бранша.