Заплашват с убийство бащата на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа край плевенското село Телиш. Тази смразяваща информация бе разпространена лично от Николай Попов. Той публикува искрийншоти на заплахите, които са отправяни към него от онлайн потребител с името Angela Zahriev. Ето какво още написа той в личния си фейсбук профил:"Когато троловете не помагат, започва сплашването.Първо "през познати“. После директно.Вече получавам заплахи за убийство.Не за първи път.Това не е мнение, не е спор и не е "онлайн шум“.Това е престъпление.Заплахите не ме плашат, но ясно показват едно - че натискът не е случаен и че някой се страхува от истината, която излиза наяве. Когато аргументите свършат, идват заплахите.Няма да млъкна.Няма да се скрия.И няма да спра.Защото когато започнат да заплашват с живот, значи вече си ударил в самата сърцевина на проблема"