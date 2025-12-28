Сподели close
Заплашват с убийство бащата на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа край плевенското село Телиш. Тази смразяваща информация бе разпространена лично от Николай Попов. Той публикува искрийншоти на заплахите, които са отправяни към него от онлайн потребител с името Angela Zahriev. Ето какво още написа той в личния си фейсбук профил:

"Когато троловете не помагат, започва сплашването.

Първо "през познати“. После директно.

Вече получавам заплахи за убийство.

Не за първи път.

Това не е мнение, не е спор и не е "онлайн шум“.

Това е престъпление.

Заплахите не ме плашат, но ясно показват едно - че натискът не е случаен и че някой се страхува от истината, която излиза наяве. Когато аргументите свършат, идват заплахите.

Няма да млъкна.

Няма да се скрия.

И няма да спра.

Защото когато започнат да заплашват с живот, значи вече си ударил в самата сърцевина на проблема"