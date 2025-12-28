ЗАРЕЖДАНЕ...
Заплашват бащата на Сияна с убийство
"Когато троловете не помагат, започва сплашването.
Първо "през познати“. После директно.
Вече получавам заплахи за убийство.
Не за първи път.
Това не е мнение, не е спор и не е "онлайн шум“.
Това е престъпление.
Заплахите не ме плашат, но ясно показват едно - че натискът не е случаен и че някой се страхува от истината, която излиза наяве. Когато аргументите свършат, идват заплахите.
Няма да млъкна.
Няма да се скрия.
И няма да спра.
Защото когато започнат да заплашват с живот, значи вече си ударил в самата сърцевина на проблема"
