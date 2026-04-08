Започна залесяване на опожарените райони в Пирин планина над село Илинденци. Това съобщиха за ФОКУС от Югозападното държавно предприятие. В рамките на днешния ден бяха засадени над 3000 фиданки от зимен дъб, благун и горскоплодни видове.

В кампанията, посветена на Седмицата на гората се включиха близо 200 души, горски служители, пожарникари, военни, представители на неправителствения сектор, журналисти.

Събитието беше открито от зам.-министърът на земеделието и храните инж. Николай Василев, който изрази надежда, че с общи усилия опожарената гора над село Илинденци ще бъде възстановена. Той отбеляза, че ще е необходимо време и постоянство, за да се възвърне жизнеността на пострадалите насаждения.

"В този случай сечта не е самоцелно действие и тя е необходима, за да се премахнат унищожените дървета. Целта е да се създаде възможност да израсне нова гора, която да остане за нашите деца и внуци“, посочи заместник-министър Василев.

Директорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов обобщи какви са щетите след разразилата се стихия и даде оптимистична прогноза за усвояването на повредените дървесина и възобновяване на изгорялата площ.

Първите пет декара бяха залесени със зимен дъб, благун и горскоплодни видове, подготвени от Югозападното държавно предприятие за по-бързо възстановяване на екосистемата.

По време на събитието се състоя церемония по връчване на благодарствени грамоти на партньорите и участниците в националната кампания на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите- "Безотговорността е най-опасната искра!" с мото "Гори или гори. Ти правиш разликата".