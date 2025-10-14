ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заместник-министърът на труда и социалната политика: Прекратяването на насилието срещу деца е стратегическа инвестиция в бъдещето на България
Участниците във форума обсъдиха актуални проблеми, за които е необходимо създаването на ефективни превантивни мерки чрез училищни програми. Като например повишена онлайн безопасност, ранна интервенция и подкрепа на семействата, както и реформиране на системите за грижа и правосъдие, съобщиха от министерството.
"Прекратяването на насилието срещу деца не е само морално задължение, това е стратегическа инвестиция в бъдещето на България", заяви заместник-министър Ефремова.
Тя обърна и специално внимание върху ангажименти, набелязани в Националната програма за превенция на насилието и малтретирането на деца (2023 г.– 2026 г.). В нея е предвидено укрепване на системата за закрила на детето, засилване на междусекторното сътрудничество, повишаване на капацитета на специалистите в сферата, поставяне на децата в центъра на всички действия на институциите.
