Ангажиментът на ЕС към Западните Балкани е ключов стратегически фактор за средата на сигурност, политическия напредък и икономическото развитие на региона. За Република България това е приоритетен въпрос от гледна точка на сигурността и просперитета на държавите от Балканския регион. Това заяви днес заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев на среща с командира на EUFOR генерал-майор Флорин-Мариан Барбу.Тя се проведе в Щаба на операцията на ЕС в Босна и Херцеговина "Алтея“ в Сараево. Заместник-министър Илиев посочи, че българските въоръжени сили ще продължават да допринасят за ефективното изпълнение на мисията на EUFOR за осигуряването на възпиращ ефект срещу всички фактори, насочени към дестабилизиране на страната.Генерал-майор Барбу благодари за приноса на страната ни към операцията на EUFOR. От името на командването на операция "Алтея“ той даде висока оценка на българския военен контингент, съобщи Министерството на отбраната.По-късно заместник-министър Илиев проведе среща с националния командир на контингента майор Емил Флорев и с българските военнослужещи, които участват в щаба на операция "Алтея“. В хода на разговорите бяха обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на задълженията им в състава на EUFOR. Заместник-министър Радостин Илиев благодари на военнослужещите за достойното и професионално изпълнение на задачите.Операция "Алтея“ в Босна и Херцеговина е установена на 2 декември 2004 г. с Решение на Съвета на ЕС като продължение на дейностите по поддържането на мира и сигурността в страната от ръководените от НАТО Стабилизиращи сили (SFOR). Мандатът на операцията се подновява ежегодно с резолюция на Съвета за сигурност на ООН. В операция "Алтея“ участват 20 държави-членки на ЕС и страни-партньори. Основната задача на операцията е да подпомага властите в Босна и Херцеговина за поддържането на безопасна и стабилна среда на сигурност в страната.Република България започва участието си в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО (SFOR) от юни 1997 г. с инженерен контингент. През декември 2004 г. операцията се преобразува в операция "Алтея“ на Европейския съюз. През годините страната ни участва в стабилизирането на Босна и Херцеговина с различни по численост и назначение формирования от Българската армия. До момента участие са взели над 4200 български военнослужещи.