Според първоначално обявения план за протеста срещу бюджета и властта в София, полицаите бяха разположили съвсем логично на всички контролно-пропусквателни пунктове към Триъгълника на властта. Те се справиха прилично през вчерашната вечер. Такова мнение изрази пред NOVA NEWS заместник-ректорът на Академията на МВР доц. Милен Иванов."Това е рутинна практика, така се прави. Вижда се много ясно, че в този район нямаше сериозни ексцесии. Даже имаше хора с деца. Това, което се случи после, стана извън района, в който бяха пропускателните пунктове. Рязко се смени мястото на напрежението. Ние не можем да поставим оценка на полицията, защото гледахме целия протест удобно седнали на столовете вкъщи, докато полицаите бяха на улицата. Те изпитаха целия гняв", уточни Иванов."Колкото да ви е странно, при 50 000 хора в МВР, униформените полицаи никога не стигат. Това е един огромен район, който много трудно може да бъде изолиран качествено. Когато се правят разчети за силите и средствата, в такива ситуации, всички винаги са заделя резерв, който да реагира именно на такива резки промени в обстановката. Полицията донякъде беше изненадана", смята още доцентът.Според него пожарната не е реагирала правилно в ситуацията."Имаше кадри, на които се виждаха хора, хврълящи горящи столове в офиса на ГЕРБ. Столичната пожарна е на не повече от 500 метра от там. Имаше няколко огнища и ние видяхме само една пожарна. Дали това е било решение на Оперативния щаб, или просто не са имали идея, че ще се стигне до палежи и не са били готови, това вече ще изяснят компетентните органи", допълни той.