Консултацията с работодатели и синдикати при обсъждането на бюджета е световен модел, тъй като става дума за две големи групи в обществото – капиталът и трудът. Дискусията с тях не е, за да бъдат информирани за решения, а за да има по-голям обмен на мнения и оценки как биха въздействали дадени политики върху отделните групи. Това каза зам.-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева в ефира на NOVA NEWS.По нейни думи политическата стабилност е важна за един бюджет, но също така всяко правителство трябва да работи за развитието на цялото общество и икономиката."Ние изстреляхме сигнална ракета. Смятам, че в парламентарните групи има достатъчно интелигентни хора, които да разберат посланието по правилния начин. Затова не се явихме на вчерашното извънредно заседание на бюджетната комисия, което беше свикано от опозицията, за да не влизаме в политическите престрелки и да не бъдем обвинявани в пристрастия. Оттук нататък ще участваме при разглеждането на бюджета", заяви тя.Тя посочи, че неприятна изненада е било отстъплението от позицията, че няма да има увеличаване на данъците и осигуровките.По нейни думи икономическата среда дава лош сигнал към инвеститорите.Минчева смята, че се очаква най-голяма сума в бюджета да се събере точно от данък дивидент и осигуровките, но заяви, че е категорично против скока на данъка.По отношение решението за гъвкавото работно време за родители на деца до 12-годишна възраст тя смята, че в Кодекса на труда има предостатъчно възможности за такава опция. Според нея важно е да може да се осигурят достатъчно места в детските градини.