|Зам.-министърът на образованието: МОН иска да засили възпитателната функция, въвеждането на час по добродетели и религии е част от това
“Министерството на образованието и науката има за цел да засили възпитателната функция в българските училища", посочи Наталия Михалевска. Това се случва чрез часовете по история на България, по гражданско образование и етика, като се обсъжда и въвеждане на час по добродетели и религии. Зам.-министър Михалевска припомни, че в училищата се реализират и извънкласни занимания по родолюбие, както и проекти по националните програми на МОН "Неразказаните истории на българите“ и "България –образователни маршрути“, които дават възможност на учениците да посещават исторически места в България и да правят свои изследвания и проучвания, свързани с родовата и националната памет.
